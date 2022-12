Dopo due anni torna il Presepe vivente a Pietrelcina: le foto Questa sera l'inaugurazione con il ministro Locatelli. il sindaco Mazzone: grazie ai volontari

La Pace nel mondo e tra i popoli il tema che caratterizzerà il Presepe vivente 2022 a Pietrelcina. Questa sera nel caratteristico borgo dove nacque San Pio l'inaugurazione della nuova edizione dopo i due anni di stop per la pandemia provocata dal Covid. Presenti le istituzioni sannite e il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli che ha visitato per la prima volta Pietrelcina ed apprezzato le scene messe in piedi da decine e decine di figuranti che fino al 29 dicembre animeranno il centro storico del paese. “Un impegno incessante dell'associazione Presepe vivente e dei volontari” ha rimarcato il sindaco Salvatore Mazzone che con il ministro ha tagliato il nastro dell'edizione 2022. tantissime le persone che hanno atteso il proprio turno per visitare il borgo antico di Pietrelcina, scenario naturale per il Presepe.

“Ne ho sentito parlare moltissimo – ha commentato la ministra Locatelli -. Sono circa trecento persone che partecipano con uno spirito collettivo che inevitabilmente colpisce. Avevo il desiderio di partecipare e vedere questo spettacolare Presepe vivente” ha concluso l'esponente del governo Meloni.

“Finalmente si riparte – ha invece commentato il sindaco Mazzone – con il nostro Presepe. Un plauso al comitato di volontari che si impegna per realizzare tutto questo per far sì che la Betlemme di Padre Pio possa essere in alcune serate la Betlemme della rinascita”.

A portare il saluto di tutto il Sannio è stato il presidente della Provincia, Nino Lombardi che ha rimarcato l'importanza “della sinergia istituzionale nel luogo dove San Pio è nato. Essere qui è emozionante e tutti insieme dobbiamo esaltare il nostro Sannio”.