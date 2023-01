Capodanno al Teatro Romano di Benevento: visite da record, superata quota 500 Creta: nel 2022 oltre 25mila presenze, numeri ormai vicini all'era pre covid

Il Teatro Romano di Benevento aperto anche oggi ad ingresso gratuito per iniziativa del Ministero della Cultura, nell'ambito del progetto Domenica al Museo, registra un nuovo record superando quota cinquecento visitatori. Ancora una volta turisti provenienti dalle province limitrofe, ma anche da fuori regione. In tanti hanno scelto di trascorrere il primo giorno del 2023 ammirando l'importante area archeologica del capoluogo sannita.

Ferdinando Creta, già direttore del Teatro, parla di “una scommessa vinta. L'impressione è che tutti i musei abbiamo accolto tanti visitatori, ma a Benevento oggi parliamo di 544 visitatori”. E dunque risultati che appaiono oltre le più rosee previsioni, ma comunque il linea con il trend dell'anno appena trascorso.

“Il Teatro sta andando bene già da un po' di tempo – spiega Creta - il 2022 ha chiuso con un bel risultato: siamo oltre i 25mila visitatori”. Dato significativo soprattutto considerando la “situazione generale del post covid e di ripresa. Ci avviciniamo ai dati boom del 2019, quando il Teatro ha raggiunto 29mila e 800 visitatori. Ci siamo andati vicino”.

"Il Teatro Romano si conferma importante attrattore turistico"

Soddisfazione per una giornata di festa dai grandi numeri che consentono di tracciare anche un bilancio dell'anno ormai alle spalle: “La pandemia non ha impedito di fare grandi risultati e numeri importanti. Oggi ne è la conferma. I visitatori inoltre hanno manifestavano soddisfazione per come è tenuto il teatro e per l'accoglienza offerta”. Ed oggi hanno raggiunto il teatro turisti provenienti dalle province limitrofe della Campania come Napoli ma Creta conferma “ci sono stati arrivi anche da altre regioni, più qualche visitatore straniero. Inoltre ci sono stati i beneventani che hanno accompagnato i loro ospiti a l teatro. Il Teatro si riconferma grande attrattore della città”.