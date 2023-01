Fabbriche Riunite Torrone Benevento: si celebrano 115 anni di attività Il 30 gennaio anche l'inaugurazione del nuovo Bar Pasticceria

Fabbriche Riunite Torrone di Benevento festeggia lunedì, il 30 gennaio, centoquindici anni di attività e nell’occasione inaugura il nuovo bar Pasticceria.

L’azienda fu fondata il 30 gennaio 1908 su iniziativa dei maestri torronai di Benevento e rilevata dalla famiglia Rosa. Fabbriche Riunite è conosciuta in tutto il mondo per il brevetto dell’unica ed inimitabile copeta di Mario Rosa, per l'inconfondibile Mela allo Strega e per tutti i prodotti della tradizione sannita, realizzati con materie prime di altissima qualità.

Fabbriche riunite Torrone Benevento: la storia dell'azienda sannita

"Oggi l’azienda è alla terza generazione e, sotto la guida del dottor Mario Rosa, rilancia in maniera innovativa e tecnologica la sua offerta, lasciando immutate le ricette, le tradizioni e lo spirito. Al fine di rispondere alle necessità del mercato l’azienda ha deciso di innovare i propri locali, accogliendo le esigenze di una clientela in continua evoluzione e di una città che desidera ritrovarsi. I nuovi locali sono stati riorganizzati sfruttando gli ampi spazi a disposizione, per consentire al cliente di prendersi il suo tempo, partecipare ad eventi tematici e godersi i profumi della tradizione. Il bar, con l'esperta progettazione di Officine Marino e l'aroma del Caffè Traiano, conferma la scelta di Fabbriche Riunite Torrone di Benevento di investire sul territorio sannita in tutte le sue sfumature".