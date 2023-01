Crollo cimitero Sant'Agata: recuperati altri sei feretri Proseguono lavori: concluse le operazioni per piazzare la gru

Proseguono le operazioni di recupero dei feretri e cassettini ossario precipitati in un vallone a seguito della frana di un'ala del cimitero di Sant'Agata de' Goti (BENEVENTO), il blocco di loculi denominato "Longo 1". Nella giornata di ieri si sono concluse le operazioni di movimento terra per la creazione di una pista di stazionamento dove posizionare una gru. Le operazioni di recupero hanno consentito di recuperare 6 feretri che, sommati a quelli già recuperati nei giorni precedenti, porta a 122 il totale dei recuperi effettuati. Restano ancora da estrarre pochi feretri. Su indicazione dei vigili del fuoco, le operazioni di recupero saranno sospese per consentire le ulteriori misure di messa in sicurezza dell'area di cantiere.