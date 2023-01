Edilizia scolastica: 3 milioni di euro alla Provincia di Benevento Ecco gli interventi programmati per le strutture del Sannio

“Sono stati concessi oltre 3,1 milioni di euro alla Provincia di Benevento per lavori di costruzione di 2 nuove palestre a servizio delle scuole”. Ad annunciarlo il presidente, Nino Lombardi, all’esito dell’istruttoria ministeriale su istanze e progetti presentati dagli enti locali territoriali per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’edilizia scolastica finanziati dall’Unione Europea con il programma Next Generation (Decreto Ministeriale 320 del 2022).

Scuole in provincia di Benevento: ecco i lavori previsti

Dalla Rocca, in particolare, spiegano che “con i provvedimenti approvati dal Ministero saranno realizzate una palestra all’interno dell’area scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei - Vetrone” di Benevento per un importo di 2.301.600 euro; la demolizione e la ricostruzione di una nuova palestra del complesso Istituto Tecnico Industriale “Giovanni Battista Bosco Lucarelli” di Benevento per un importo di 800.000 euro”.

Il presidente della Provincia, Lombardi

Il Presidente Lombardi ha cosi commentato il Decreto Ministeriale: “Questi finanziamenti sul Next Generation intervengono ad irrobustire in misura cospicua il monte risorse che abbiamo messo e continuiamo a mettere a disposizione delle Scuole Superiori che stiamo già provvedendo a riqualificare sul territorio sia sotto il profilo strutturale che dell’impiantistica e dell’efficientamento energetico. Del resto, queste risorse finanziarie contribuiranno ad una ripresa dell'economia locale ed in particolare del settore delle costruzioni. Siamo comunque mobilitati come Provincia per dare concretezza al programma di messa in sicurezza anche in sinergia con le istituzioni locali e l’Ateneo sannita”.