Scuola San Filippo: disposti interventi urgenti Operazioni già in corso per l'edificio di via Port'Arsa

E’ stato eseguito, nelle scorse ore, dal dirigente Iadicicco e dai tecnici del Settore Lavori Pubblici un sopralluogo all’esito del quale sono stati disposti interventi urgenti ed indifferibili dopo i problemi registrati alla scuola San Filippo”, così in una nota l’Assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello sugli imminenti interventi nell’edificio di via Port’Arsa. “E’ già in corso di esecuzione l'operazione di ripristino delle guaine ammalorate. Hanno già copertura finanziaria e saranno presto eseguiti specifici interventi per risolvere altre criticità.

In particolare, al primo piano l’infisso in corrispondenza del terrazzo sarà sostituito e, con alcuni accorgimenti tecnici, sarà eliminato il problema delle infiltrazioni di acqua piovana. Nell’aula della scuola dell’infanzia sarà realizzato un divisorio in cartongesso. Sarà ricostruito il frontalino che ha subito un distacco d’intonaco e saranno aggiunte le scossaline. Si interverrà su corridoi e vie di fuga con la realizzazione di paraspigoli e saranno rifatti i rivestimenti dei bagni. Sarà inoltre posizionato un condizionatore nell’aula della VG, come richiesto dalle famiglie. All'ingresso abbiamo disposto il ripristino delle mattonelle scheggiate e l'inserimento di un coprimuro.

Il Settore Ambiente si occuperà, poi della potatura dell’albero nella zona del giardino di San Cristiano”.

“Ricordo che per l'edificio che ospita la scuola San Filippo l’Amministrazione ha già varato un progetto di adeguamento strutturale per il quale è in attesa di ottenere il finanziamento”, conclude l’Assessore Pasquariello.