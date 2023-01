Prevenzione oncologica gratuita: Gepos in campo contro tumore della cervice Marcella De Vizia: "Ultima iniziativa dedicata a chi non può accedere a programma di controlli"

Ancora novità dal Gruppo De Vizia: "Da anni offriamo prevenzione gratuitamente. La nostra ultima iniziativa, sul tumore della cervice uterina, è solo l’ultima, in ordine di tempo, delle manifestazioni rivolte a chi non riesce ad accedere a un programma cadenzato di controlli. Prendersi cura di se stesse e non solo, in prima battuta, dei propri cari, può salvarci la vita assieme al benessere delle persone che amiamo”. Queste le parole della dottoressa Marcella De Vizia, direttrice generale del Gruppo De Vizia Sanità con la sua Casa di Cura Gepos di Telese Terme, il centro polidiagnostico GammacordSanniotac e il centro di Radioterapia Amacenter di Benevento.

E’ stato il dottor Vincenzo Rocco, chirurgo ginecologo, presso la clinica Gepos, a offrire la sua professionalità per i controlli gratuiti, dove a una visita ginecologica si è affiancato l’esecuzione di un pap test.

In Italia, il carcinoma della cervice uterina rappresenta il quinto tumore per frequenza nelle donne sotto i 50 anni di età. La patologia è causata da un’infezione da papillomavirus umano (HPV) che si trasmette per via sessuale ed è molto frequente. Circa l’80% della popolazione è venuta in contatto nel corso della sua vita col virus almeno una volta. La maggior parte delle infezioni, tuttavia, regredisce spontaneamente. Quando invece persistono nel tempo si formano lesioni nel tessuto del collo dell’utero. Queste ultime evolvono molto lentamente è possibile, così, intercettarle e trattarle prima che degenerino. Sia le infezioni che le lesioni possono non dare alcun segno clinico, è necessario eseguire alcuni esami specifici per identificarle.

“Ricordiamo – ha sottolineato il dottore Rocco, a margine di una visita – come importantissima sia la vaccinazione in grado di proteggere soprattutto i giovanissimi da alcuni dei ceppi a maggiore rischio oncologico. L’arma più potente che abbiamo per debellare alcune delle forme tumorali più aggressive”.