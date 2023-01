Un medico diventa paziente: "Il San Pio mi ha salvato" Una lettera di ringraziamento per l'azienda ospedaliera beneventana

Da medico a paziente: vivere in prima persona le cure contro il tumore. Il medico indossa gli abiti del malato, si affida alle cure della UOC di Oncologia Medica diretta dal Dr. Antonio Maria Grimaldi e decide di ringraziare con una lettera l’intera azienda ospedaliera.

“Mi sono trovato mio malgrado da medico ad essere paziente del DH Oncologico dell’Ospedale “San Pio” di Benevento. Eccomi a scrivere perché sento di voleredovere complimentarmi con il Direttore del Reparto dott. Antonio Grimaldi e con tutto il personale medico, infermieristico e sociosanitario per la cura e l’attenzione che rivolgono quotidianamente a tutti i pazienti. La gentilezza nell’accoglienza durante le lunghe ore di terapia sono veramente encomiabili e di grande conforto e sostegno. Ho potuto constatare personalmente parlando anche con altri pazienti di come la scelta di curarsi a Benevento sia nata dopo aver spesso vagato in altri reparti di oncologia per la competenza, la sensazione di sicurezza che il DH Oncologico del San Pio offrono - conclude il medico - nel rapporto tra medico e paziente c’è un patto tacito che si basa sulla fiducia che oggi si alimenta della qualità percepita delle cure. Ed è proprio la fiducia la condizione preliminare, indispensabile, per condividere un percorso di cure: la testimonianza del medico che in prima persona diventa paziente è preziosa per il personale sanitario che si prodiga ogni giorno per i pazienti, diventa un incoraggiamento per chi sta combattendo la Sua battaglia con la malattia, per i cittadini che possono rivolgersi con fiducia ai nostri medici. Ringrazio i medici ed il personale paramedico del Reparto di Oncologia che operano con competenza, dedizione e professionalità “ – afferma Maria Morgante Direttore Generale Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento.