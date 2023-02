Open Source Management, la sfida per un'azienda di successo a Benevento L'imprenditore Raffaele Vigliotti presenta l'appuntamento che si terrà a Benevento il 16 febbraio

La Open Source Management partner è da trent'anni al fianco degli imprenditori. Ed ora lancia la sfida anche a Benevento, grazie all'imprenditore Raffaele Vigliotti che ha organizzato un evento da non perdere nel capoluogo sannita all'hotel Villa Traiano il 16 febbraio, dal titolo: “Azienda di successo”. Le anticipazioni nel corso di una intervista a Otto Channel tv.

Allora, dottor Vigliotti spieghiamo, intanto, in che cosa consiste questo vostro importante appuntamento.

“Il 16 febbraio ho l'onore di invitare gli imprenditori del Beneventano a venire a conoscere Open Source Management, una scuola di formazione per imprenditori. E chi più di un imprenditore può affiancare un altro collega in tutte quelle che sono le difficoltà che quotidianamente vengono affrontate da un titolare di azienda, che per antonomasia è una persona sola”.

Come nasce la sua esperienza dal punto di vista manageriale e imprenditoriale?

“Professionalmente nasco come avvocato, poi mi sono occupato dell'attività di famiglia che veniva gestita dai miei genitori. La svolta c'è stata con la lettura di un libro “I nuovi condottieri” di Paolo Ruggeri che è il cofondatore di Open Source Management e sarà presente all'evento del 16 febbraio. Dopo la lettura di questo libro sono cambiati alcuni schemi che a volte un imprenditore dà per assodati. Poi, ho fatto alcune ricerche e ho iniziato questo bellissimo percorso il 28 gennaio 2020: è stata la mia bussola in piena pandemia e la mia azienda ha avuto un incremento di fatturato rispetto al 2019, nonostante avessimo dei blocchi e delle limitazioni nell'erogazione dei servizi per via del Covid. Insomma, la strategia ha funzionato”

Ci spieghi come la Open Source Management riesce ad essere al fianco degli imprenditori, che tipo di servizio potete garantire a chi gestisce un'impresa

“Allora, il ventaglio dei servizi per gli imprenditori è molto vasto ed è chiaro che si va a dare una cura mirata. Ma tutto parte da un test, si fa un'analisi di quelle che sono le abitudini degli imprenditori e quindi si fotografa la situazione del momento”.

Ci spieghi meglio.

“L'imprenditore è lo specchio dell'azienda, quindi bisogna partire sempre da lui, come ho fatto io. Anche io mi sono sottoposto a un test e da lì abbiamo capito, insieme al mio consulente, quali erano gli aspetti da migliorare e i punti di forza. Naturalmente abbiamo consolidato gli aspetti positivi, superando gli ostacoli che bloccavano la produttività e che mi impedivano di esprimere tutto il mio potenziale”.

Ecco, intanto, dottore Vigliotti la nostra economia viene fuori da una fase difficile tra pandemia e guerra. Quali sono le problematiche che le imprese stanno affrontando?

“Guardi, posso immedesimarmi nella condizione che vivono tanti imprenditori che oggi sono disorientati. Anche perché quello schema che funzionava una volta ora non è più valido. Oggi l'imprenditore deve guardarsi allo specchio e fare una scelta coraggiosa mettendosi in discussione e facendo emergere tutto il suo potenziale. All'evento di Benevento daremo gratuitamente il test a tutti gli imprenditori che interverranno, sperando di poter aiutare tanti imprenditori a realizzare un'azienda di successo”.