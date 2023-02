Linea Ferroviaria Napoli - Bari, Giovedì sindaci della Valle Telesina in Regione I primi cittadini incontreranno il presidente della IV Commissione Luca Cascone

Si terrà giovedì prossimo, 23 febbraio, presso l’ufficio dell’onorevole Luca Cascone, Presidente della IV Commissione Consiliare (Urbanistica, Trasporti e Lavori Pubblici) del Consiglio Regionale della Campania, una riunione con i sindaci di Melizzano, Dugenta, Amorosi, Solopaca, Telese Terme, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Ponte e Torrecuso per affrontare "finalmente - spiega il sindaco di Melizzano, Rossano Insogna - tutte le tematiche inerenti il raddoppio della linea ferroviaria Napoli- Bari con particolare attenzione alle ricadute in termini di investimenti ed opportunità per i territori dei Comuni interessati. Sarà questa l’occasione- rimarca Insogna - per delineare gli impegni da assumere da parte dei Comuni, della Regione Campania e di RFI anche in considerazione che i lavori stanno procedendo celermente ed è urgente fare un punto sulle questioni aperte e sulle procedure da porre in essere. Siamo convinti come Sindaci che solo con la sinergia istituzionale si potranno cogliere tutte le opportunità che potranno derivare da questa importantissima opera per i nostri territori e ciò dovrà essere fatto in modo celere e condiviso nell’interesse esclusivo delle nostre Comunità".