Benevento, Vigorito: "Perché Caldera non ha consultato il Var?" Le parole del massimo dirigente giallorosso dopo la sfida con la Triestina

Dopo la partita tra Triestina e Benevento, il presidente Vigorito ha commentato l'episodio del gol annullato a Pinato ai microfoni di Rai Sport: "Nel secondo tempo c'è stata una buona reazione, abbiamo creato più occasioni. Non ho capito perché è stato annullato il gol. Di solito si aspetta il Var, poi magari si annulla. Bolsius dice di non averlo sfiorato. In Lega Pro è stato fatto un investimento per inserire il Var nei play off, ogni tanto si va a vedere. Si vede che non era la serata del Var. Comunque, è stata una partita equilibrata e bella. Ringrazio la Triestina per la bellissima accoglienza: cercheremo di ricambiarla al ritorno. Il gol di Lanini? Di così belli se ne vedono pochi anche nelle categorie superiori. Lui ci ha abituati bene, ha realizzato otto gol tutti di ottima fattura. Speriamo che non li abbia esauriti stasera e che ci faccia percorrere un lungo cammino nei play off".