Gioca 3 euro e vince 2,5 milioni di euro a Telese Terme Il fortunato giocatore ha centrato 10 numeri su 10 e il numero 'oro'

La Dea bendata torna a baciare la Campania. Dopo le maxi vincite in Irpinia, nelle ultime ore un anonimo giocatore ha intascato ben due milioni e mezzo di Euro al 10 e Lotto. La vincita nella ricevitoria di via Roma a Telese Terme, In provincia di Benevento.

Il fortunato vincitore, sembra un cliente abituale, ha giocato una schedina del 10 e lotto – con estrazione ogni minuti - da tre euro ed ha centrato dieci numeri su dieci e il numero 'oro' . L'uomo ha giocato i numeri 5-7-10-17-25-27-47-48-77-90 per l’estrazione di ieri mattina pochi minuti prima delle 9.

Si tratta della più alta vincita al 10eLotto del 2023 che va a far compagnia a quella, con lo stesso importo, centrata un mese fa in toscana.