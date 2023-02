Con 3 euro vince 2 milioni e mezzo nella tabaccheria aperta da 2 mesi "C'era stata prima una piccola vincita da 66 euro, in parte reinvestiti nella schedina vincente"

Una piccola vincita da sessantasei euro con un gioco della gamma di Lottomatica, in parte reinvestiti in altre schedine: una di queste, da 3 euro, ha fruttato una vincita da 2 milioni e mezzo di euro. Così a Telese Terme, alla Tabaccheria Centrale di Via Roma è arrivata la maxi vincita di cui parla tutto il Sannio.

Il vincitore? Sconosciuto ma non troppo, “ma si spera che questi soldi restino sul nostro territorio” dice Marianna Grasso, figlia della titolare della tabaccheria, dove lavora anche sua cognata.

Già, il territorio, cruciale nella vicenda, visto che la tabaccheria è stata aperta soltanto due mesi fa, rilevata anche come investimento alternativo all'addio al Sannio, al solito addio al Sannio unica ricetta per molti. La cornucopia al bancone in legno come buon augurio, le speranze dell'investimento giusto...e il battesimo decisamente positivo della vincita da 2,5 milioni. “All'inizio è stato uno shock – racconta Marianna Grasso – poi abbiamo cercato di gestire la situazione per dare anche la notizia al cliente che ha vinto, perché non si aspettava neanche lui quella vincita. In molti ci chiedono il nome del vincitore, cosa che ovviamente non possiamo dare: gli auguriamo tanta felicità... e speriamo che per noi possa continuare così”.