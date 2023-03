"2023 anno del Turismo di ritorno" per tutela e valorizzazione del territorio Sabato 4 marzo a Torrecuso la firma del protocollo Associazione Massimo Rao e Rete destinazione Sud

L’Associazione Massimo Rao di San Salvatore Telesino aderisce al programma quinquennale “2023 – 2028 Ritorno in Italia” il cui primo anno di attività è “2023 anno del Turismo di ritorno alla scoperta delle origini” promosso da Rete Destinazione Sud, un sistema che aggrega realtà territoriali importanti per far conoscere e valorizzare le potenzialità dei territori, in particolare dei piccoli borghi e delle aree interne del Paese.

L’evento, organizzato dall’Associazione Massimo Rao, e dalla referente provinciale della Rete Teresa Romano – è anche presidente della Sezione Turismo di Confindustria Benevento - ha il patrocinio del Comune di Torrecuso, si svolgerà presso le Cantine a Torrecuso sabato 4 marzo e vedrà presenti numerose autorità nonché i vertici della Rete Destinazione Sud, il vicepresidente Marcello Formica e il presidente Nazionale Michelangelo Lurgi.

“Aderiamo con convinzione al Comitato promotore dell’evento “Anno 2023- 2028 Ritorno in Italia” promosso da Rete Destinazione Sud perché crediamo nella valenza degli obiettivi previsti nel progetto”. Ha commentato la presidente dell’Associazione Massimo Rao, Patrizia Bove che ha aggiunto: “progetto teso a valorizzare le eccellenze territoriali, in particolare quelle dei piccoli borghi. La nostra è una piccola Associazione culturale che però rappresenta un Artista di fama mondiale, uno dei massimi esponenti della pittura contemporanea, un figlio del nostro Sannio, conosciuto ed apprezzato a livello mondiale. La firma del protocollo d’intesa con la Rete Destinazione Sud è un primo passo verso la realizzazione di progetti condivisi per promuovere e valorizzare le eccellenze del nostro territorio, in cui rientra a pieno titolo l’arte immaginifica di Massimo Rao”.

“Il principio di reciprocità su cui si fonda il progetto è stato immediato e naturale con la Presidente dell’Associazione Massimo Rao Patrizia Bove”, ha invece commentato Teresa Romano, referente provinciale Teresa Romano che ha poi rimarcato: “È una donna straordinaria e dalle innumerevoli qualità. Rete destinazione Sud e il Coordinamento Benevento con l’adesione al progetto dell’Associazione Massimo Rao ha certamente ampliato le competenze e ha consolidato gli obiettivi prefissati per la realizzazione della 'Destinazione Sannio'”.

L’evento di sabato prossimo, realizzato dall’Associazione Massimo Rao e dalla Referente Provinciale della Rete Teresa Romano, vedrà anche un momento di riflessione sui temi legati alla tutela del paesaggio.

Con lo spettacolo “Dottò ma quando scoppia il Vesuvio?” Enzo De Novellis – Geofisico, Ricercatore del CNR di Napoli e il musicista Lello Somma, intratterranno gli ospiti con un Grand Tour che tratta il delicato tema del rischio vulcanico e dell’importanza della tutela del paesaggio. Sarà un viaggio nel tempo attraverso le immagini i video e la musica che spronano a cogliere le opportunità di sviluppo.