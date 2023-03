Nuovo autovelox sulla Telesina. Mirra (FI): "Eppure Mastella diceva altro" Il dirigente forzista: "In campagna elettorale si attaccava Puglianello sull'argomento..."

Nuovo autovelox sulla Telsina, interviene Mario Mirra, dirigente provinciale di Forza Italia:

"Tutte le strade portano a… Benevento ma è evidente che il tragitto è, se parliamo ad esempio di strada Telesina, tortuoso e ricco di insidie, infarcito di buche ed autovelox.

Il comune di Solopaca , guidato da un dirigente politico iscritto al partitino (o di quel che ne resta) di Mastella, ha installato nei giorni scorsi un autovelox sulla strada statale Telesina e a breve entrerà in funzione”.

“Mastella e consorte, durante la campagna elettorale delle elezioni politiche di settembre scorso che hanno visto lo stesso sindaco di Solopaca candidato al Senato nella lista di Mastella sonoramente bocciata, ha attivato una campagna anti autovelox. E’ stato un punto fermo della loro campagna, una cantilena noiosa e velenosa con accuse pesanti sull’autovelox di Puglianello, cittadina del sindaco Rubano risultato eletto con grande consenso popolare alla camera dei deputati”.



Ed allora, la domanda all’esponente forzista Mirra sorge spontanea: “Cosa ne pensa il signor Mastella dell’iniziativa sull’autovelox voluto dal sindaco di Solopaca ? Ricordo anche che Mastella nel mentre sparava sull’apparecchio elettronico di Puglianello invitando i trasgressori di ricordarsi delle multe pagate nel mentre entravano in cabina elettorale , nascondeva una sua iniziativa posta in essere ad aprile 2022 , avente ad oggetto l’installazione di un autovelox a Benevento. Ma non ci scandalizziamo. L’incoerenza di Mastella è nota a tutti, specie se in palio c’è un incarico per sè o per la consorte. Vorremmo chiedere a Mastella, avendo preso atto della sua battaglia contro l’autovelox di Puglianello in campagna elettorale, cosa ne pensa dell’autovelox dei sindaci del suo partito, in ordine, Solopaca , Torrecuso o proprio quello di Benevento? Un’altra domanda : avete per caso ricevuto delle multe da qualche autovelox della Telesina ? Le avete pagate ? Per norma, i cittadini pagano le sanzioni. Attenderemo risposta nel merito.”