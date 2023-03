Settimana prevenzione oncologica: Lilt in campo a Benevento Per i cittadini screening di prevenzione e attenzione alla dieta mediterranea

Si rinnova il consueto appuntamento della: “Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica” organizzato della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che accende i riflettori sull’importanza della prevenzione. Un appuntamento annuale promosso dalla Lilt per educare le persone alla cultura della prevenzione, attraverso l’adozione quotidiana di alcuni comportamenti essenziali come: sottoporsi a visite di controllo periodiche, adottare uno stile di vita sano che preveda attività motoria ed un approccio al cibo che costituisca un booster per la nostra salute.

Come ogni anno, tema della campagna realizzata per comunicare la SNPO è la sana alimentazione e, da sempre, il simbolo scelto da Lilt per la SNPO è uno degli ingredienti più rappresentativi della dieta mediterranea, ovvero: l’olio extra vergine di oliva 100% italiano, pilastro portante della Dieta Mediterranea ed alimento ricco di proprietà benefiche e protettive nei confronti di diverse tipologie di tumori (in particolare dell’apparato digerente e del seno).

Testimonial della campagna SNPO 2023 è il celebre chef stellato Giorgio Locatelli che, nello spot della campagna, con il suo tono esortativo e la sua attitudine tipicamente “british” sprona, soprattutto le nuove generazioni, a seguire un’alimentazione sana e a tenersi in forma, perché questa è la vera ricetta della salute. Il cuore della SNPO 2023 è rappresentato dalle visite che saranno messe a disposizione della cittadinanza presso gli ambulatori Lilt e, così come avverrà in tutte le Lilt d’Italia, dal 18 al 26 Marzo, anche la sede di Benevento (in via Martiri d'Ungheria, n.21) resterà aperta e sarà possibile prenotare (anche telefonicamente: 0824-313799 e 334-1481137) screening di prevenzione in senologia, ginecologia, eco addome, ecodoppler, ecocardio e dei tumori della pelle.

“Del resto -ricorda il presidente della Lilt di Benevento, Salvatore Francione- l’obiettivo primario della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (istituita oltre 20 anni fa, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) è proprio quello di educare attivamente la popolazione alla lotta contro i tumori, promuovendo quelli che sono i comportamenti essenziali che possono ridurre fino a circa il 40% le possibilità di ammalarsi di tumore. Ovviamente, oltre al mangiare sano, non fumare, moderare il consumo di alcolici e fare regolarmente attività fisica, è fondamentale sottoporsi a visite periodiche di prevenzione per prendersi cura della propria salute”. Sempre nell’ambito delle iniziative dedicate alla SNPO, la Lilt di Benevento (con il patrocinio della Lilt di Caserta) ha organizzato un convegno sulla prevenzione oncologica: in programma per giovedì 30 Marzo, alle ore 9.00, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Unisannio (Aula 10). La tavola rotonda (moderata da Angela Maffeo, presidente Lilt Caserta) si aprirà con i saluti di: Pasquale Vito, Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Unisannio e del presidente della Lilt di Benevento, Salvatore Francione insieme ad una delegazione dell’Associazione studentesca CUSAS Unisannio. Seguiranno gli interventi di: Oto Cusano, coordinatore Lilt Campania; Antonio Febbraro, UOC Oncologia Osp.le Fatebenefratelli Benevento (che relazionerà sull’ “Importanza della prevenzione in oncologia”)