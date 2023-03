Visite aperte e gratuite per la salute nel Sannio: ecco il programma L'iniziativa dell'Asl di Benevento per il benessere della comunità

La prevenzione è la parola d’ordine per l’Azienda Sanitaria di Benevento che in occasione dell’arrivo della bella stagione rinnova e promuove l’importanza della diagnosi precoce per tutte le patologie ed in particolare per la malattia oncologica.

“Siamo fermi e convinti, come Regione Campania, nel mettere in campo tutte le nostre potenzialità per diffondere e favorire nei cittadini la consapevolezza che anticipare l'insorgere di una patologia serve a limitarne i danni - dichiara il direttore generale dell’ASL Gennaro Volpe - Gli ultimi dati Istat evidenziano la tendenza generale degli italiani a curarsi meno, per svariati motivi, e questo processo deve essere invertito! Abbiamo deciso di “aprire le porte” dei nostri ambulatori e dei nostri servizi per educare le persone all’attenzione per la Salute, non solo con l’erogazione di visite e prestazioni specialistiche gratuite, ma anche attraverso una campagna promozionale di informazione e formazione, rivolta ai cittadini, alle scuole, insegnanti e alunni, ai datori di lavoro e ai vari stakeholders del nostro territorio.

Il ricco programma - Continua il DG - che si apre domani, domenica 19, ad Airola con l’iniziativa sul Diabete, è stato condiviso ed ha ricevuto il supporto attivo di vari partner: il Comune di Benevento e tutti i Comuni della Provincia, Coldiretti, Confindustria, oltre al mondo della scuola, sempre attivo per la promozione di stila di vita sani.”

Per aderire alle varie iniziative proposte basta recarsi negli orari e nei giorni previsti, nelle sedi indicate nel programma diffuso.

“Particolare attenzione - ha aggiunto il Direttore Volpe - viene riservata agli screening oncologici a cui possono aderire, come da indicazioni nazionali e regionali, specifici target d’età: Tumore del collo dell’utero: 25-64 anni; Tumore della mammella: 50-69 anni; Tumore del colon-retto: 50-74 anni. Anche per questa iniziativa, senza prenotazione, ci si può recare presso l’ambulatorio mobile ed effettuare gli esami di primo livello previsti.”

Tanti, dunque, gli eventi in programma a cui aderire: dall’educazione alimentare, all'acquisizione di corretti stili di vita, dall’informazione per la sicurezza sul lavoro, fino ad arrivare naturalmente alle prestazioni specialistiche e agli aspetti più prettamente sanitari.