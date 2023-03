Tesseramento dell’ANPI a San Giorgio del Sannio domenica 19 marzo Appuntamento in viale SPinelli, all’altezza del bivio con via Aldo Moro, dalle 10,30 alle 12,30

Domenica mattina l’Anpi di Benevento sarà in piazza a San Giorgio del Sannio per la Giornata nazionale del tesseramento e per distribuire materiale informativo.

Nell’attuale contesto politico, l’Anpi svolge un ruolo essenziale per la difesa della Costituzione e dei principi dell’antifascismo, sui quali è stata costruita la democrazia repubblicana. In tutta Italia, la settimana dal 13 al 19 marzo è stata scelta per le iniziative di promozione del tesseramento. Ha dichiarato in proposito il presidente nazionale, Gianfranco Pagliarulo: “Viviamo un tempo preoccupante; spira un vento autoritario e oscurantista e ritorna l’incubo della guerra. Ma c’è un popolo di ragazzi, di donne, di lavoratori che non ci sta. L'antifascismo e la pace sono valori più che mai attuali. Per questo l’ANPI lancia una grande campagna di tesseramento. Vi aspettiamo nelle piazze di tutta di tutta Italia dal 13 al 19 marzo. La speranza e la forza della Costituzione siete voi, siamo noi: un grande popolo”.

I risultati raggiunti fino a ora sono stati superiori alle aspettative più rosee: nei primi giorni della campagna di tesseramento l’Anpi ha raccolto a livello nazionale oltre 140.000 adesioni, a dimostrazione di come, nella situazione attuale, molti nostri connazionali ritengano necessario impegnarsi in prima persona per difendere i valori dell’antifascismo.

La sezione di Benevento invita tutte le cittadine e i cittadini che si riconoscono nei valori della giustizia sociale e della libertà a partecipare all’iniziativa che avrà luogo a San Giorgio. Il gazebo per il tesseramento sarà allestito in viale Spinelli, all’altezza del bivio con via Aldo Moro, dalle ore 10,30 alle 12,30. Si ricorda che il tesseramento è aperto anche a chi risiede in altri comuni della provincia nei quali ancora non sono aperte sezioni dell’associazione.