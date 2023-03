Ad Airola prima tappa di 'Primavera di Prevenzione': la campagna Asl nel Sannio Presso il Cad in Valle Caudina giornata dedicata al diabete

Al via nel Sannio “Primavera della prevenzione”: la campagna organizzata dall'Asl di Benevento, guidata dal direttore Gennaro Volpe, per promuovere la cultura della prevenzione con visite e screening gratuiti per i cittadini.

Prima giornata ad Airola, dedicata alla cura e alla prevenzione del diabete. Presso sede che ospita il Cad in Valle Caudina è stato allestito un ambulatorio mobile da dove è partita poi la 'Passeggiata della salute' coinvolgendo grandi e piccini.

Non solo la possibilità di effettuare controlli, ma anche ricevere informazioni utili: “L'informazione è fondamentale, soprattutto dare le giuste informazioni”, ha spiegato il dottor Ernesto Rossi, responsabile Cad di Airola ribadendo l'importanza “di effettuare screening nonché della corretta alimentazione e della corretta attività fisica. Oggi si parla di attività fisica adattata alla singola persona e a seconda delle carretteristiche del paziente”.

“L'Asl è vicina al territorio, vicina alla popolazione e soprattutto alle persone sofferenti”, ha poi commentato Rosa Bassi, direttore FF Distretto Sanitario Montesarchio.

Per l'occasione spazio infatti al confronto illustrando ai presenti l'iniziativa promossa dall'azienda sanitaria nel Sannio prima di dare il via, come detto, alla “Passeggiata della salute” lungo le vie del centro alla presenza dei medici Asl nonché del parroco del parroco don Liberato Maglione ed esponenti dell'amministrazione comunale.