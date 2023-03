Giornate FAI di Primavera: aprono De Simone e Chiesa di Santa Teresa Sarà allestita anche una mostra dedicata a Luigi Vanvitelli

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appuntamento con le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Per questa 31ª edizione, nel centro storico di Benevento, l’Università del Sannio aprirà eccezionalmente Palazzo De Simone e la Chiesa settecentesca di Santa Teresa.

Nella splendida cornice del Palazzo De Simone, edificio settecentesco progettato dal celebre Filippo Raguzzini, sarà possibile osservare una mostra dedicata a Luigi Vanvitelli, tra i più talentuosi architetti del Settecento e autore del progetto della monumentale reggia di Caserta. Il tutto arricchito da parentesi musicali al Teatro De Simone.

Alle spalle della cripta di San Marco sorge la spaziosa Chiesa settecentesca di Santa Teresa, con pianta a croce latina. Della chiesa spiccano i 5 altari marmorei policromi di pregevole esecuzione. Particolare attenzione merita il maestoso altare maggiore, opera forse di Giovanni Raguzzini. Sono previsti momenti musicali curati dal Conservatorio "Nicola Sala". Ingresso, senza prenotazione, dalle 9 alle 18 di sabato 25 e domenica 26 marzo.



Ed ecco il programma delle aperture a Benevento e ad Airola.

Nella città di Benevento sarà visitabile:

Chiesa di Santa Teresa ai Sabariani

Sabato: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni I.I.S. Galilei

Sabato 25 e Domenica 26 la mostra del Maestro Giovanni Morra dal titolo “Percorso di Vita”. Inoltre continuando la collaborazione con i Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala si terranno i concerti del BachDay con il seguente programma:

Sabato:

Ore 11:00 Lara De Siena pianoforte Sinfonie a 3 voci n. 2 in Do min., n.11 in Sol min., n. 15 in Si min. Preludio e Fuga n. 2 in Do min. Preludio e Fuga n. 6 in Re min. dal “Clavicembalo ben temperato” vol II Giulia Falzarano pianoforte

Ore 11:30 Carmen Avigliano violino Allemanda e Giga dalla Partita n. 2 in Re min.

Ore 11:45 Nicola Vitale sax dalla Sonata per flauto n. 2 Sinfonia a 3 voci n. 1 Carlo Amedeo sax soprano Lorenzo Zappone sax alto Nicola Vitale sax baritono.

Ore 12:00 Aria dalla Suite n. 3 BWV 1068Fuga in Sol min. BWV 578 Ouverture, Forlane, Gavotta, Passepied dalla Suite n.1 BWV 1066 Ensemble di clarinetti Anna Elisabetta Santagata, Morena Maddalena, Riccardo Amore, Francesco Ciardiello, Salvatore Tanucci, Pietro Ciriello, Davide Diodato, Leandro Fanelli

Ore 16:00 Sonata n.1 in Sol magg. BWV 1027Adagio, Allegro ma non tanto, Andante, Allegro moderato Sonata n. 3 in Sol min. BWV 1029 Vivace, Adagio, Allegro Francesco Corso viola Antonio Capuano clavicembalo.

Ore 16:30 Concerto in Do min. BWV 1060r Allegro, Adagio, Allegro Niccolò Laiso violino Gennaro D’Ambrosio oboe Gioia Masiello pianoforte.

Ore 17:15 Sinfonia a 3 n. 8 BWV 794 Sinfonia a 3 n. 9 BWV 795 Sinfonia a 3 n. 10 BWV 796 Fuga BWV 948 Corale dalla Cantata 147 Orchestra di chitarre Direttore: Mario Fragnito Suite per liuto BWV 997 Daniele Russo.

Domenica:

Ore 11:30 Debora Bovino violino Allemanda e Sarabanda dalla Partita n. 2 in Re min.

Ore 12:30 Giulia Geranio pianoforte Sinfonie a 3 voci n. 1 in Do magg., n.6 in Mi magg., n. 8 in Fa magg.

Nicola Abate pianoforte Toccata in Sol min. BWV 915

Ore 16:30 Suite II in Re min (1649) di J. J. Froberger Allemande, Courante, Sarabande, Gigue Marcello Nardis clavicembalo Ciaccona in Re min. per violino solo BWV 1004 (trascrizione per clavicembalo di E. Guglielmin) Elisabetta Guglielmin clavicembalo Sanfte soll mein Todeskummer dall’Oratorio di Pasqua BWV 249 Marcello Nardis tenore Elisabetta Guglielmin clavicembalo

Ore 17:15 Il clarinetto nell’universo di J.S. Bach Corrente dalla Suite n.1 per violoncello Nicola Berardi Hommage à J.S. Bach di B. Kovacs Riccardo Amore Preludio dalla Suite n. 1 per violoncello Carmine D’Alessio

Giga dalla Partita n.2 per violino solo Gianmarco Lonardo Minuetto dalla Suite francese in Do min. Leandro Fanelli, Riccardo Amore Bourrée dalla Suite in Si min. Francesco Ciardello, Leandro Fanelli “Bist du bei mir “ dal quaderno di Anna Magdalena Bach Riccardo Amore, Yu Jinzhuang, An Peichi “Bach & Blues” di R. Di Marino Badinerie dalla Suite n.2 BWV 1067 Riccardo Amore, Leandro Fanelli, Francesco Ciardello,Nicola Berardi

Palazzo de Simone e cappella Gentilizia

Sabato: 10:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:00)

Domenica: 10:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni I.I.S. Alberti

Sabato 25 e Domenica 26, mostra dei Progetti di Vanvitelli dell’Acquedotto Carolino creata degli

Architetti Francesco Ocarino e Colussi Franco.

Visita alla Cappella Gentilizia di Palazzo De Simone (evento riservato per i soli iscritti FAI)

Sabato: 10:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:00)

Domenica: 10:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni I.I.S. Alberti

Programma nella Città di Airola:

Vivaio del Fizzo

Sabato: 10:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:00)

Domenica: 10:00 - 17:30 (ultimo ingresso 17:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni I.I.S. Faicchio Castelvenere e I.I.S. Lombardi

Sabato:

Visita al sito del Vivaio del Fizzo e del Primo e secondo torrino dell’acquedotto Carolino.

Domenica:

Ore: 10:00 concerto del liceo musicale dedicato alla musica del settecento

Ore: 10:30 presentazione e realizzazione del tableau vivant del complesso marmoreo di Diana e Atteone

Ore: 11:00 presentazione associazione “Passi e Note” in abiti campestri e di gala. Spiegazione della Caccia con Balli del settecento Coinvolgimento dei ragazzi in due brani “Virginia Reel”, “Hole in the world”

Ore: 13:00 colazione a sacco

Ore: 15:00 concerto musicale

Ore: 15:30 presentazione e realizzazione del tableau vivant del complesso marmoreo di Diana e Atteone

Ore: 16:00 concerto musicale