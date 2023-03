Vertenza pendolari, il sindaco Di Cerbo: occorre azione comune Il sindaco di Dugenta parteciperà ad un incontro sul tema a Caserta

Il sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo annuncia la sua partecipazione all'incontro promosso a Caserta per sabato 25 marzo dall'associazione «Pendolari Sannio Terra di Lavoro». «Sarò presente - spiega la fascia tricolore - per testimoniare la mia vicinanza alla vertenza, tanto giusta quanto urgente, che i pendolari di Dugenta e di tutto il Sannio stanno portando avanti».

«Il nostro territorio - sottolinea il sindaco - soffre ormai da tempo della carenza di collegamenti, una situazione venutasi ad aggravare con la soppressione del Frecciargento che partiva da Roma alle 19, comodo per molti lavoratori che dovevano rientrare nel Sannio. Serve che quanto prima vengano ripristinate le corse utili ai pendolari ma è evidente però che questo non basta».

Per il primo cittadino infatti va fatto un discorso molto più ampio e vanno individuate soluzioni che giustifichino anche il grosso investimento che si sta facendo con l'Alta Velocità. «La Napoli-Bari rappresenta una grande opera ed io sono il primo a sottolinearne la grande importanza ed utilità per il Sannio, la Campania e tutto il Mezzogiorno. Però - precisa Di Cerbo - dobbiamo anche fare in modo che tutto il territorio ne tragga benefici perché non si può pensare di costruire una così grande infrastruttura e poi chiedere ai cittadini di Dugenta, della Valle Telesina e degli altri comprensori di dover comunque, ogni mattina, prendere una propria auto per raggiungere le stazioni di Benevento o Afragola per raggiungere Roma o Bari. Ho lanciato nei mesi scorsi l'idea di una metropolitana di superficie, raccogliendo anche il sostegno degli altri sindaci. Treni che possano collegare le nostre stazioni con quelle dell'Alta Velocità. Una progettualità da prevedere in sede di programmazione dei fondi Pnrr, di concerto con la Regione per convergere, insieme a Trenitalia, su un unico progetto per il potenziamento del trasporto locale sulla linea Alta velocita alta capacità attraverso un tavolo per discutere dell'intervento. Dobbiamo garantire ai nostri cittadini - conclude Di Cerbo -, quando entrerà in funzione la nuova linea, la possibilità di poterne usufruire, altrimenti vedremo solo sfrecciare i treni, ad alta velocità”.