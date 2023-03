Il ruolo del medico legale nelle indagini di polizia giudiziaria: il seminario All'istituto Alberti di Benevento l'intervento del professore

L’Aula Magna dell’IIS “G. Alberti” di Benevento ha avuto il pregio di ospitare il professore Fernando Panarese, specialista in medicina legale ed infettivologia che, in un Seminario organizzato dalla docente di Scienze Naturali, la professoressa Daniela De Pasquale per le classi del Liceo Scientifico Scienze Applicate Biologico Forense, ha egregiamente illustrato agli studenti il ruolo del medico legale nelle indagini di Polizia giudiziaria ed il rapporto della sua attività con le funzioni della Magistratura requirente e giudicante. Aneddoti personali, esperienze di sopralluoghi, “avventure e disavventure” di una professione tanto affascinante quanto complessa ed impegnativa, peripezie e felici intuizioni scientifiche hanno entusiasmato i discenti. L’acuto Relatore è riuscito a sdrammatizzare ed edulcorare, con il suo spiccato senso dell’umorismo, persino gli aspetti più crudi del proprio lavoro, come dimostrato dalle numerose slide sullo schermo. I ragazzi hanno preso nota di rilevanti pubblicazioni scientifiche, che potranno approfondire. Il Prof. Panarese ha poi risposto alle domande della platea, elargendo preziosi consigli a coloro che in futuro vorranno accostarsi ai suoi studi. L’attività formativa è rientrata nel Pcto “Le Scienze forensi a scuola”. Anche la dirigente scolastica Silvia Vinciguerra si è complimentata con l’illustre medico, ringraziandolo per la sua presenza.