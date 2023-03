Giornate ecologiche, cittadini e amministratori insieme per l'ambiente Fitto programma per il progetto promosso dal Comune con Asia, partenza da Madonna della salute

Maglietta, battuta pronta ma soprattutto il contatto con i cittadini. Questa mattina il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha dato il via alle Giornate Ecologiche organizzate da Asia e Comune. Partenza da contrada Madonna della Salute per il primo appuntamento a cui hanno preso parte amministratori, vertici di Asia e cittadini.

Invoca “spirito civico e di collaborazione istituzionale” Mastella per raggiungere “un buon risultato del territorio in termini di qualità della vita. E' un buon modo- aggiunge – per vivere a contatto con i cittadini e comprendere le loro necessità”.

“Lavoriamo sul concetto che l'ambiente va tutelato, protetto e difeso – ha aggiunto invece l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa -. E dunque oltre a parlare con i più giovani incontrandoli nelle scuole si rivela necessario il contatto con i cittadini, coinvolgendo ogni zona della città, a partire proprio dalle contrada per promuovere la cura dell'ambiente”.

All'incontro anche il consigliere comunale delegato alle Contrade e alle Periferie Loredana Iannelli e l'amministratore unico dell'Asia Donato Madaro.

Durante l'appuntamento, ai cittadini sarà distribuito materiale informativo utile per effettuare una corretta raccolta differenziata e per conoscere tutti i servizi forniti dall'Azienda, saranno consegnate le nuove borse in plastica dura che i residenti delle contrade potranno utilizzare per conferire il vetro e, in alcuni casi, saranno pulite delle aree con l'ausilio dei comitati ed i mezzi e personale Asia.

Gli appuntamenti si ripeteranno fino a giungo secondo un fitto calendario: 16 aprile, contrada San Vitale presso ex edificio scolastico (ore 10,30-12); 7 maggio, contrada Pezzapiana presso piazza Basile (ore 8-12); 13 maggio, contrada Roseto/Olivola presso area adiacente Eurotabac (ore 18-20); 18 maggio, contrada Le Murate presso agriturismo A' Murata (ore 18-20); 21 maggio, contrada Piano Cappelle presso chiesa San Giuseppe artigiano (ore 8-12) e 11 giugno, contrada Acquafredda presso ex edificio scolastico (ore 16,30-19).