Sanità: Cisl e Funzione Pubblica Irpinia Sannio chiedono assemblea sindaci L'appello: occorre un'azione utile a focalizzare le criticità esistenti

La Cisl Irpinia Sannio e la Federazione della Funzione Pubblica, con i rispettivi Segretari Generali Fernando Vecchione e Massimo Imparato, hanno scritto una lettera al Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, chiedendogli di convocare una assemblea dei sindaci del territorio sui temi della sanità e dell’assistenza.

La nota, inviata anche al Presidente della V Commissione Sanità della Regione Campania Vincenzo Alaia, e ai Direttori Generali dell’ASL di Benevento Gennaro Volpe e dell’Azienda Ospedaliera San Pio Maria Morgante, sollecita la necessità di “attivare un percorso di condivisione con i primi cittadini, per favorire soluzioni alle problematiche della sanità nel Sannio e dare risposte concrete alle persone e agli operatori” del settore.

“Riteniamo indifferibile – sottolineano Vecchione ed Imparato - promuovere un’iniziativa allargata ai vari livelli istituzionali utile a focalizzare le criticità esistenti. Riteniamo doveroso un confronto costruttivo che punti a migliorare la risposta assistenziale in un territorio complesso. Le aree interne meritano più attenzione; in questa direzione è importante favorire un dialogo proficuo con tutti i protagonisti su un tema centrale per la vita della comunità sannita come la salute dei cittadini”.

Per i Segretari Generali Ust e Fp è “davvero fondamentale il contributo dei sindaci per assicurare ai cittadini delle aree interne e quanti lavorano nel mondo della sanità, risposte concrete e proposte da offrire a chi è deputato

alla scelta in materia, per migliorare i servizi di assistenza e garantire il diritto alla salute per tutti”.