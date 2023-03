Mastella: "Tutto pronto per i lavori alla scuola Pietà" I ragazzi si trasferiranno in via Bartolomeo Camerario

Il sindaco Clemente Mastella ha firmato stamane l'Accordo quadro per sancire lo scambio di immobili motivato da finalità istituzionali e di pubblico interesse tra il Comune di Benevento e il Conservatorio Nicola Sala. Come noto, l'intesa assegna all'istituzione musicale il San Vittorino e a Palazzo Mosti l'ex collegio dei Padri Scolopi. Proprio nella struttura di via Bartolomeo Camerario si trasferiranno le attività didattiche della scuola Pietà, il cui edificio sarà oggetto di lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza.

"La sottoscrizione dell'accordo - spiega il sindaco Mastella - completa il percorso che permetterà di iniziare i lavori di riqualificazione alla scuola di via Pietà, senza che i ragazzi perdano un solo giorno di scuola. Infatti, come concordato con la dirigenza scolastica dell'istituto, gli alunni si trasferiranno nell'immobile di via Camerario alla ripresa post-pasquale delle attività didattiche e dunque martedì undici aprile. Per quel giorno sarà pronto anche un piano straordinario per la mobilità con pass straordinari, riservati ai genitori dei bambini della scuola dell'Infanzia e a quelli di ragazzi con disabilità, negli orari di entrata e uscita, mentre per le famiglie degli allievi della Scuola Primaria sarà operativo un servizio navetta che partirà dal piazzale nei pressi di rampa San Barbato. Un lavoro, per cui ringrazio gli uffici e gli assessori Ambrosone (Mobilità), Pasquariello (Lavori pubblici) e Serluca (Istruzione), che minimizzerà disagi e contrattempi. La sicurezza delle scuole è una priorità assoluta e contiamo, entro dicembre 2023, di terminare i lavori alla scuola Pietà che sarà così in linea con i più moderni standard di sicurezza e funzionalità", conclude Mastella.