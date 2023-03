Matrimonio perfetto: al Samnium un pomeriggio con la wedding Cira Lombardo Domani attività e sorprese per gli ospiti nell'incantevole location di Paolisi

Se l'obiettivo è organizzare un matrimonio perfetto non si potrà perdere l'appuntamento in programma domani pomeriggio nel Sannio.

Al Samnium Resort et Suites, dalle 18 alle 21, sarà possibile incontrare la madrina del wedding: la wedding planner Cira Lombardo che svelerà i segreti per organizzare un matrimonio perfetto.

L'evento sarà caratterizzato anche da una serie di attività e sorprese per gli ospiti: dal percorso di degustazione all'intrattenimento musicale, per scoprire tutti i servizi dell'incantevole location di Paolisi (Strada Statale Appia Km 237).

Il Samnium Resort dispone di tre ambienti esclusivi destinati alle cerimonie ed è circondata da un magnifico parco, compendio ineguagliabile per eccezionali eventi all'aperto.

Domani sarà dunque in programma un pomeriggio assolutamente da non perdere per il quale è necessaria la prenotazione (Whatsapp 0823950153) per l'ingresso, per le coppie prossime alle nozze.