Comune di Benevento. Da martedì 4 aprile sarà attiva la nuova piattaforma Suap Serve nuova registrazione dopo l'accesso con lo Spid

Sarà attiva da martedì 4 aprile la nuova piattaforma Suap (Sportello unico attività produttive). A partire da questa data, pertanto, la trasmissione delle istanze e delle comunicazioni relative alle pratiche potrà avvenire solo attraverso la nuova piattaforma.

Per registrarsi al nuovo portale è necessario prima accedere con Spid e successivamente completare la registrazione; qualora si sia già registrati al Sued (Sportello unico per l'edilizia digitale), le credenziali risulteranno valide anche per il nuovo sportello Suap. Non saranno valide, invece, le credenziali utilizzate per il vecchio sportello SUAP.

Per l’accreditamento alla nuova piattaforma occorrerà compilare il format con i dati richiesti; scaricare il Contratto di Servizio proposto dal sistema, salvarlo sul proprio computer e firmarlo digitalmente; effettuare la scansione di un documento di identità in corso di validità in formato pdf-A da firmare digitalmente; allegare i documenti firmati digitalmente (Contratto di Servizio e Documento di Identità) ed inviare.

Dopo la richiesta di accredito, una mail di posta certificata comunicherà l’avvenuta validazione e l’abilitazione all’accesso da parte del Comune attraverso SPID.

Le richieste già presentate potranno essere seguite fino alla chiusura dell’istruttoria secondo le attuali modalità vigenti.