Stop treni tra Amorosi e Telese, il sindaco: atteso ripristino in giornata Proseguono i lavori lunga la tratta, anche questa mattina a Benevento bus sostitutivi

Proseguono i lavori sulla linea Caserta – Foggia, dove la circolazione ferroviaria permane sospesa fra Amorosi e Telese per danni dovuti al maltempo. Secondo un nuovo aggiornamento delle ore 15 di Rfi i tecnici sono a lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea. Intanto resta garantito il servizio sostitutivo con autobus. Anche questa mattina, infatti, gli utenti giunti alla stazione di Benevento hanno dovuto proseguire il viaggio con i bus.

Ma già in mattinata il sindaco della cittadinanza termale, Giovanni Caporaso ha spiegato di aver avuto rassicurazione che in giornata il servizio dovrebbe essere ripristinato. “Mi è stato spiegato che ci è stato uno smottamento sulla linea esistente, a circa un chilometro e mezzo in linea d'aria dalla stazione di Telese che ovviamente è in via di ripristino. Mi hanno assicurato che entro oggi sarà tutto ripristinato, bisogna precisare che lo smottamento ha interessato la linea esistente dovuto alle forti piogge dei giorni scorsi”.

Tanti infatti gli utenti che quotidianamente attraversano la cittadina termale: “Sulla via principale, la strada statale che attraversa il paese, passano circa diecimila auto al giorno sicuramente un punto di snodo importante Telese in questo momento che si conferma una cittadina in crescita”.