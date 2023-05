Ex scuola Moscati, partono i lavori finanziati con le risorse del Pnrr Dopo il completamento delle opere ospiterà il Settore Servizi sociali del Comune di Benevento

All'edificio ex scuola Moscati partono i lavori con la consegna, questa mattina, del cantiere alla ditta incaricata. Si tratta dell'edificio già ristrutturato ma ancora da completare e che ora grazie ai fondi potrà finalmente essere utilizzato dalla comunità.

"Si tratta di un finanziamento - spiegano il sindaco Mastella e l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello - del Piano nazionale di ripresa e resilienza: l'importo dei lavori è pari a 1 milione 295mila euro. Il completamento è previsto per il 18 novembre, entro il termine, dunque, di 180 giorni".

Nell'edificio ex Moscati è previsto l'adeguamento impiantistico del piano terra e del primo piano. Il completamento di pavimentazioni, controsoffittature, massetti, impiantistica idrica, elettrica e di condizionamento dell'aria, ai piani secondo, terzo e presso il sottotetto.

Sarà realizzato, altresì, un ascensore esterno con struttura in acciaio.

"L'immobile - ristrutturato e riqualificato - ospiterà il Settore Servizi sociali del Comune di Benevento. Raccogliamo i frutti concreti del lavoro efficace messo in campo per intercettare le risorse del Pnrr: un versante operativo sul quale l'Amministrazione comunale ha ottenuto risultati di straordinario spessore, tanto da meritare rilievo mediatico nazionale", concludono Mastella e Pasquariello.