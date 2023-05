Aree interne, a Benevento Forum 2023 e l'Agenda Giovani 2024 - 2026 Organizzato dalla Diocesi. Studenti protagonisti della tre giorni di lavori

“Cittadini del mondo, motore di comunità” è il tema del quarto forum delle aree interne che si terrà dal 29 al 31 maggio prossimi al Centro “La Pace” di Benevento, organizzato dall'arcidiocesi di Benevento guidata dall'arcivescovo Felice Accrocca.

"Stavolta - spiegano dalla diocesi - l’obiettivo è costruire un’Agenda Giovani ‘24-‘26 con progetti mirati e convergenti da consegnare al territorio e al futuro delle nuove generazioni di fronte alle sfide globali e locali, e con particolare attenzione alle frontiere educative.

Studenti, docenti e operatori in alcuni settori strategici, in particolare nei campi dell’innovazione e della cooperazione, avvieranno nel corso del Forum sei cantieri dai quali emergeranno progetti ancorati al territorio e alle attese reali delle giovani generazioni. Una sorta di PNRR junior in grado di invertire la tendenza a programmare senza visione. Quanti delle migliaia di progetti fotocopie proposti per il piano di rilancio e resilienza infatti sono stati formulati ascoltando i giovani? Quanti contengono concretamente ricadute per il loro futuro e per la crescita equilibrata delle società locali? E così via altri interrogativi sulla capacità di cogliere le opportunità al di là dei singoli interessi e degli egoismi settoriali".

I sei cantieri di lavoro riguarderanno questi temi: Partecipazione, diritti e sinergie istituzionali; Cooperazione, mercato e sviluppo; Controesodo e sfide progettuali; Sussidiarietà e cura alle persone; Beni culturali-paesaggistici, salvaguardia e valorizzazione turistica; Bellezza, tecnologie e nuovi linguaggi.

Gli istituti scolastici protagonisti del Forum sono: Istituto “Alberti”; Istituto professionale “Le Streghe”; liceo “Guacci”; Liceo “de La Salle”; Liceo scientifico “Fermi”; Istituto Tecnico Industriale “Bosco Lucarelli”; Liceo classico “Giannone”; Liceo “Virgilio”. Lo scopo è consentire una reale e convinta partecipazione perché alle attese globali si risponda con responsabili soluzioni locali. All’insegna del coraggio, del dialogo e della reciprocità. Tra gli ospiti del Forum anche il consigliere economico di SVIMEZ Delio Miotti e l’ambasciatore italiano in Zambia e Malawi Enrico de Agostini.