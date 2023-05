BMFL, domani a Benevento la seconda tappa dell’evento itinerante Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, promossa da Centro Studi Super Sud

Si terrà domani, a partire dalle ore 14.30, presso la Sala degli Uomini Eccellenti della Rocca dei Rettori di Benevento, la seconda tappa di presentazione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, promossa da Centro Studi Super Sud e organizzata da Gruppo Stratego. L’evento s’inserisce nell’ambito del convegno a cura dell’INAPP “Giovani verso il futuro, Formazione e lavoro nella società in trasformazione”, organizzato in collaborazione con la Regione Campania e l’assessorato regionale alla Formazione Professionale.

Affermatosi negli anni tra gli eventi di maggiore interesse in grado di agevolare il matching tra domanda ed offerta di lavoro e fornire agli studenti delle scuole superiori e delle università gli strumenti per l’orientamento e la crescita professionale, la Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro quest’anno prevede una manifestazione itinerante, con quattro tappe previste nei capoluoghi campani. La chiusura dell’evento sarà a Salerno, nella tre giorni del 19-20 e 21 ottobre 2023 al Teatro Augusteo, durante la quale si traccerà un bilancio finale di un appuntamento partito oggi da Napoli.

Durante la presentazione, che vedrà gli interventi dell’assessore alla Formazione Professionale, Armida Filippelli, il presidente di Centro Studi Super Sud, Giovanni D’Avenia e il CEO di Gruppo Stratego, Antonio Vitolo, vi saranno anche quelli da parte degli enti di formazione e degli allievi che hanno partecipato ai corsi di formazione regionale IeFP e IFTS.

La tappa di Benevento conferma la voglia della BMFL di espandere i suoi orizzonti e ampliare la sua rete di formazione non solo nella sua originaria provincia di Salerno ma in tutto il territorio regionale, grazie al fondamentale supporto della Regione Campania e in particolare dell’assessorato alla Formazione Professionale.