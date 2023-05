Azienda ospedaliera San Pio. Targa D’Oro per la Ricerca al dottore Scherillo 54° Congresso Nazionale di Cardiologia dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri

Un prestigioso riconoscimento per l’AORN San Pio di Benevento: a Rimini durante il 54° Congresso Nazionale di Cardiologia dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) che si è svolto la scorsa settimana, è stata attribuita la Targa d’oro per la Ricerca Clinica al dottore Marino Scherillo , Direttore della UOC di Cardiologia e Direttore del Dipartimento Cardio Toracico Vascolare dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento.

Il presidente ANMCO dottore Furio Colivicchi ha consegnato il prestigioso riconoscimento con la seguente motivazione: “Al dottore Marino Scherillo, Colto ed Appassionato Innovatore della Cardiologia Italiana che ha ideato e promosso nel 2002 il Documento di Consenso ANMCO SIC – di riferimento per il Ministero della Salute – per l’implementazione in Italia della Rete per l’Angioplastica Coronarica Primaria nell’Infarto Miocardico Acuto pubblicato su Italian Heart Journal 2002 3(11):1127-64”.

“E' una grande emozione ed un prezioso privilegio aver ricevuto la Targa d’Oro ANMCO 2023” afferma il dottore Scherillo “da condividere con tutta la Mia Famiglia dell’Azienda Ospedaliera San Pio: i Medici e gli Infermieri – e non solo della Cardiologia – ed il Personale Amministrativo e Tecnico. Grazie a tutti loro, da 20 anni – esattamente dal 1 aprile 2003 – è attiva tra le prime in Italia la RETE IMA per il trattamento dell’Infarto Miocardico Acuto mediante angioplastica coronarica: un grande impegno quotidiano per tutti Noi.

“La grande professionalità del dottore Scherillo è riconosciuta a livello locale e nazionale. La cardiologia è una delle eccellenze della nostra Azienda Ospedaliera ed il riconoscimento attribuito al dr Scherillo è frutto di impegno costante, passione e merito “ ha invece affermato il direttore generale Maria Morgante.