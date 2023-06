Focus su "La cucina della Roma Imperiale e la regina Viarum" Il progetto all'istituto Le Streghe di Benevento

Si è svolto presso l’Aula Magna I.P.S.A.R Le Streghe un workshop info-formativo della rubrica di studio e

di ricerca culturale: “Il Sannio e la Regina Viarum”, dal titolo “Cucina Imperiale Patrimonio e Musica” al fine di promuovere il patrimonio materiale e immateriale del Sannio, secondo le linee del Piano Nazionale per l’Educazione al Patrimonio (DPCM 169/2019, art.15, c.2, l. i) attraverso la promozione del progetto Mic Appia Regina Viarum.

Un progetto ben riuscito che ha coinvolto gli allievi delle Classi IV di Cucina e IV Dolciaria dell’Istituto I.P.S.A.R. Le Streghe, suscitando grande interesse e curiosità. Gli alunni, guidati dai docenti Vincenzo Palmieri e Lucia Drago, hanno presentato il loro percorso PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) di “Enogastronomia Imperiale sull'Appia Regina Viarum”, a conclusione di una serie di laboratori enogastronomici sulla cucina antica proposti e coordinati dal Professor Alfredo Carannante, uno dei maggiori esperti a livello internazionale di Archeomalacologia e Archeoittiologia Mediterranea, il quale, grazie alle sue pubblicazioni, ha contribuito con le sue ricerche a ricostruire l’alimentazione, la gastronomia e l’economia di siti preistorici, minoici,

romani (Pompei) e medievali. Obiettivo della rubrica di studio, ideata dagli Amici Musei del Sannio, è la promozione di itinerari storici, archeologici e antropologici sull’Appia Antica, attraverso le collaborazioni, i percorsi P.C.T.O. e le iniziative di Cittadinanza attiva.

Nella giornata conclusiva del 31 Maggio, Francesco Bove, Presidente degli Amici Musei del Sannio ha moderato l’evento introducendo gli allievi e gli interventi dei relatori che hanno contribuito alla realizzazione della “Mappa Emozionale” del patrimonio materiale e immateriale della Appia Regina Viarum che, nel suo percorso da Roma a Brindisi attraversa il Sannio. Petronilla Liucci del Direttivo Amici dei Musei del Sannio ha presentato Lotos Lab Italia e gli itinerari di Musica sull’Appia Regina Viarum Sono intervenuti inoltre gli Allievi del Liceo Scientifico G.Rummo, che accompagnati dal Professor Cosimo Schipani hanno illustrato il Percorso PCTO “La via Appia va a scuola” per il riconoscimento dell’Itinerario Culturale alla Candidatura Unesco.

Il Direttore del Museo Nazionale Archeologico del Sannio Caudino, Vincenzo Zuccaro, ha presentato il nuovo flyier divulgativo con i prodotti digitali del Munsc. L’Associazione Futuridea, ha presentato agli Allievi la “buona pratica di fare impresa per gli olivicoltori sanniti” attraverso la testimonianza di Rocco Cirocco, presidente della Cooperativa Agricola Terra di Molinara.