Fidapa Benevento, c'è il Premio ‘Donna Domani’ Nella sala consiliare di Palazzo Mosti

Domani, martedì 6 giugno 2023, alle ore 11, presso la Sala Consiliare di Palazzo Mosti, sarà consegnato il Premio “Donna Domani” promosso dalla Fidapa - Sezione di Benevento, con il prezioso contributo della Fondazione Caporaso.

Il Premio “Donna Domani” è stato istituito nel 1988 dalla allora Presidente di sezione Caterina Zolli Sguera con l’intento di individuare, in tutto il territorio provinciale, giovani studentesse e valorizzarne sempre più il talento e le capacità al fine di garantire loro le migliori premesse per un futuro soddisfacente sia in ambito scolastico che professionale.

Per l’anno accademico 2022/23 il Premio è stato assegnato a Mariolina Salerno, alunna dell’Istituto I.P.S.A.R. “Le Streghe”.

L’evento vanta il patrocinio morale del Comune di Benevento, nelle persone del sindaco Clemente Mastella e del presidente del Consiglio comunale Renato Parente che la Fidapa, guidata da Carmen Castiello, ringrazia per l’accoglienza e per il sostegno.

All’incontro parteciperanno, tra gli altri, l’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola, l’assessore all’Istruzione Maria Carmela Serluca e la dirigente dell’Istituto Alberghiero Antonella Gramazio.