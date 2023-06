Formazione e lavoro, un binomio imprescindibile per il futuro dei giovani Career day. Gli studenti dell'Iti Lucarelli di Benevento incontrano le aziende di Confindustria

Oltre 50 studenti delle classi quarte e quinte dell'Istituto Tecnico Industriale 'Lucarelli' di Benevento, degli indirizzi costruzione del mezzo, elettronica, elettrotecnica, energia, informatica, meccanica, meccatronica e telecomunicazioni hanno partecipato questa mattina al Career day Organizzato in collaborazione con Confindustria Benevento.

Il career day è il modo più efficace per consentire agli studenti di confrontarsi con il mondo del lavoro, affinchè imparino ad incontrare i manager aziendali e presentare personalmente la propria candidatura, in una giornata di colloqui e di orientamento al lavoro.

Le aziende che hanno partecipato all'iniziativa sono: Adecco; Cosmind; Contrader; Demax; Fadora; Idnamic; Ky-net; Matter Economy; Microgame; Muga; Powerflex; Ram Consulting; Seieffe srl, Your Export Studio.

“Con il presidente di Confindustria Oreste Vigorito da subito, anxche durante la pandemia, abbiamo avviato una missione: entrare nelle scuole. Nessuno deve restare indietro”. Queste le parole del vicepresidente di Confindustria Benevento, Claudio Monteforte accolto all'Iti di viale San Lorenzo dalla dirigente scolastica Maria Gabriella Fedele. “Oggi siamo in una scuola eccellente in provincia di Benevento. La nostra missione è formare gli studenti anche in maniera pratica, con questi incontri per dare loro una possibilità di restare nella loro terra” ha poi aggiunto Monteforte che ha rimarcato come le imprese con l'incontro di oggi daranno la possibilità di far entrare gli studenti nel reale mondo del lavoro.

“Formazione e lavoro è un binomio imprescindibile e perfetto” il commento della dirigente Fedele che ha rimarcato come l'Iti 'Lucarelli' abbia messo a punto “un modello per creare un incrocio tra la formazione e il mondo del lavoro, facendo conoscere ai nostri studenti il mondo del lavoro, il tessuto imprenditoriale e delle necessità che le aziende del territorio hanno in modo da formare giovani che avranno uno sbocco lavorativo”.

Secondo la dirigente dell'Iti bisogna “estendere i Career day a tutte le aziende, anche a quelle piccole”.

L’iniziativa è stata organizzata grazie all’impegno di docenti tutor ed in particolare dei professori Armando Calabrese, Alfonso Caso, Dolores Maria Corbo e Antonio Pepe.