Caserta - Benevento: domani primo incontro sul lotto Marcianise - Rotondi A Paolisi: interverranno anche i sindaci del comprensorio

Primo incontro informativo domani del dibattito pubblico sul lotto Marcianise-Rotondi, il nuovo collegamento stradale fra Caserta- BENEVENTOprogettato da Anas, volto ad approfondire i dettagli relativi alla parte del tracciato che interessa Paolisi e Rotondi. L'incontro si terrà domani dalle 17:30 alle 20:30 in modalità ibrida, nella Sala consiliare del Comune di Paolisi e online. Dopo l'apertura dell'incontro di Francesca Fazio, coordinatrice del dibattito pubblico, e di Nicola Montesano, Responsabile struttura territoriale Anas Campania, interverranno, tra gli altri: Umberto Maietta, sindaco di Paolisi, e Giuseppe Ilario, sindaco di Rotondi. Nella seconda parte del dibattito è prevista una sessione di domande e interventi del pubblico presente, previsti o in collegamento. Domani alle 9:30, come previsto prima di tutti gli incontri informativi del dibattito pubblico, si terrà anche il sopralluogo dei punti del tracciato che richiedono maggiori approfondimenti, definiti insieme ai sindaci di Paolisi e Rotondi, che saranno presenti insieme alla cittadinanza. Il ritrovo è previsto presso lo Stadio Comunale di Paolisi, in via Ferrari. L'iter del dibattito pubblico proseguirà con i seguenti tre incontri informativi: - Giovedì 22 giugno 2023 | Modalità ibrida | ore 17:30 - 20:30 |Corridoio Caserta-BENEVENTO , Il progetto nel dettaglio: Arpaia e Forchia |Sala parrocchiale S. Nicola di Mira, Forchia; - Martedì 27 giugno 2023 | Modalità ibrida | ore 17:30 - 20:30 | Corridoio Caserta- BENEVENTO , Il progetto nel dettaglio: S. Maria a Vico, S. Felice a Cancello e Arienzo | Sala Teatro-Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore 'Ettore Majorana', Santa Maria a Vico; - Giovedì 6 luglio 2023 | Modalità ibrida | ore 17:30 - 20:30 | Corridoio Caserta- BENEVENTO , Il progetto nel dettaglio: Maddaloni e Marcianise | Sala Teatro Biblioteca Comunale di Maddaloni.