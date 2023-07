Unità cure primarie San Giorgio: ottenuto un primo risultato La Cgil dettaglia le possibilità emerse dopo l'incontro con la dirigenza

"Emergono alcune possibilità dall’ incontro tenuto il 4 luglio scorso con il Direttore Generale della Asl di Benevento, Gennaro Volpe, il quale ha ribadito la volontà di tenere in piedi il servizio di assistenza medica territoriale Uccp con sede a San Giorgio del Sannio". Così la Cgil che prosegue dettagliando che il servizio era stato "ideato a suo tempo sottoforma di progetto sperimentale, avviato grazie al prezioso contributo di una cooperativa di medici e sanitari che in questi anni hanno saputo garantire con professionalità, abnegazione e dedizione una opportuna assistenza all’ intero territorio circostante l’ hinterland beneventano, un progetto che, in quanto tale, aveva anche una sua scadenza. Ebbene oggi questa scadenza cade nel bel mezzo di una ben più ampia problematica che la sanità tutta sta attraversando ad ogni livello, e per la quale la CGIL ha avviato in tempi non sospetti una diffusa campagna nazionale di sensibilizzazione tesa a coinvolgere i cittadini del territorio, per informarli sui possibili rischi e pesanti ricadute che inevitabilmente comporta la perdita di ogni servizio sanitario. Le possibilità riguardano la continuità del servizio, da rilanciare attraverso la stesura di un progetto condiviso tra le parti, in grado di garantire l’ assistenza territoriale e di prossimità, nonché i livelli occupazionali, per mezzo di economie condivise capaci di mettere in pratica quella che è la principale missione assistenziale che compete alla Asl. Per tali motivi auspichiamo a breve un aggiornamento del tavolo di confronto che sia risolutivo e a beneficio dell’intera collettività".