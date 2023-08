San Giorgio la Molara: mostra interregionale della Marchigiana IGP e convegno Esperti a confronto sul tema: Benessere animale, Sostenibilità e Turismo verde

Un momento topico e fortemente caratteristico della Festa della Marchigiana. "Sabato 5 e domenica 6 agosto i nostri amati bovini di razza Marchigiana saranno assoluti protagonisti, insieme ai loro allevatori", così gli organizzatori presentano l'evento in programma domani e domenica a San Giorgio La Molara.

"Un’occasione unica per veder sfilare questi splendidi esemplari in una gara suggestiva, al termine della quale verranno riconosciuti e premiati i migliori capi di bestiame.

Arriva alla sedicesima edizione la storica "Mostra interregionale della razza bovina Marchigiana iscritti LGN". San Giorgio la Molara ospita allevatori provenienti da ogni regione, per la gara sul tema più avvincente d'Italia. La giuria eleggerà i capi più belli Sfileranno anche i tori. Seguirà convegno dal tema "La Marchigiana: Benessere animale, Sostenibilità e Turismo verde".

Si comincia domani alle 7.00 con arrivo animali e sistemazione nelle poste, dalle 10.00-13.00 inizio lavori valutazioni morfo funzionali; pausa pranzo tra le 13.00- 14.30. Dalle 15 alle 19.00 valutazioni morfo funzionali.

Domenica 6 agosto dalle 10.00 alle 12.30 Convegno: “La Marchigiana: Benessere animale, Sostenibilità e Turismo verde”. Saluti Nicola De Vizio sindaco Del Comune Di San Giorgio La Molara (Bn); Zaccaria Spina presidente Comunità Montana Del Fortore. Intervengono: Davide Minicozzi presidente Associazione Allevatori Campania Molise, Luca Panichi presidente Anabic, Antonio Casazza presidente Confagricoltura Benevento, Gennaro Masiello presidente Coldiretti Campania, Carmine Fusco presidente Cia Benevento, Filiberto Parente presidente Acli Terra Provincia di Benevento, Francesco Nardone responsabile Relazioni Istituzionali e Sviluppo Progetti Futuridea, Giuseppe Acocella magnifico Rettore Università Telematica Giustino Fortunato, conclude Nino Lombardi presidente Provincia di Benevento, coordina Ettore Varricchio, professore di Morfofisiologia E Benessere Animale – Presidente del Corso di Laurea in Biologia “Risorse alimentari e nutrizione” dell’università degli studi del Sannio.

Alle 16.45 cerimonia conclusiva e premiazione.