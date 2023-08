Consorzio Parco Turistico Lago Telese Terme e Solopaca: nominati i componenti Caporaso: “Lavoreremo a strategia comune per rilancio”

Con il Decreto di nomina dei componenti del Comune di Telese Terme in seno all’Assemblea del Consorzio del “Parco Turistico del Lago di Telese Terme e di Solopaca”, riparte l’attività dell’organismo la cui costituzione risale al 1991.

“Dopo tanto tempo si insedia l’assemblea – afferma il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. Abbiamo centrato, dunque, un altro obiettivo del nostro programma, anche se con un po’ di ritardo a causa di problemi burocratici. Il Consorzio potrà contare su una strategia condivisa al fine di salvaguardare l’intera area dal punto di vista ambientale per poi rilanciarla anche da un punto di vista turistico”.

I componenti nominati dal sindaco di Telese Terme, oltre al sindaco stesso che fa parte di diritto all’Assemblea, sono: Mario Caruso, Francesco D’Ambra, Filippo Macolino, Giancarlo Maria Mele, Gennaro Pasquarella, Thomas Silvestri, Salvatore Verrillo. Per la minoranza sono stati nominati Giovanni Moriello e Gianluca Serafini. I 4 componenti nominati dal sindaco di Solopaca Pompilio Forgione, sono: Michele Canelli, Dante Tammaro, Ernesto Volpe e Ernesto Aceto per la minoranza. Il sindaco inoltre ha delegato in sua sostituzione Antonio Rossi.

Se dalla risorsa Lago si potrà ottenere un ulteriore sviluppo del turismo nell’intera area, la città di Telese continua in questi giorni a vivere un vero e proprio boom turistico. Lo scorso fine settimana ancora numeri da record per le strade della città come nel parco delle terme.

“E’ motivo di grande soddisfazione per noi – commenta il primo cittadino – avere contezza dell’attrattività di Telese. Sappiamo bene, però, che questi risultati ci chiamano a una attenta riflessione che ci vedrà impegnati, insieme alla Pro Loco, per le prossime programmazioni. E’ il caso di dire che mentre qualcuno fotografa buste di spazzatura noi lavoriamo per far crescere ancora di più l’affluenza di turisti e visitatori sul nostro territorio”.

Sia sul turismo che sul Consorzio Lago è intervenuto anche il presidente della Pro Loco Telesia, Filippo Sardisco: “Il Lago è una risorsa importante e preziosa, dunque il Consorzio costituisce un tassello fondamentale per far sì che da questa risorsa si ricavi il meglio. Intanto anche noi, come Pro Loco, guardiamo con gioia quanto Telese si stia riappropriando di quel ruolo che l’ha fatta conoscere tanti anni fa come città del turismo in tutto il centro sud. La grande sinergia con l’Amministrazione, la condivisione di idee e obiettivi, la collaborazione delle associazioni e di tanti cittadini sono i punti da cui partiremo per programmare le prossime iniziative”.