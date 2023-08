Rifiuti abbandonati negli ecopunti delle contrade, tante segnalazioni ai vigili Grazie alle telecamere dell'Asia. Madaro: scoraggiante registrare ancora questi comportamenti

Sono ben 11 le segnalazioni che l'Asia ha inviato nell'arco in 12 giorni al comando della polizia municipale relative a sversamenti illeciti presso gli ecopunti comunali. Le immagini delle telecamere aziendali, vagliate dal personale dipendente, hanno consentito di stanare l'abbandono di rifiuti speciali ed ingombranti. In un caso, presso l'ecopunto di contrada Olivola, è stata 'immortalata' una stessa persona che in tre riprese nella stessa giornata, utilizzando un furgone, ha scaricato nei carrellati e al suolo rifiuti speciali. Altri sversamenti illeciti sono stati poi 'catturati' dalla videosorveglianza presso gli ecopunti di contrada San Vitale e Pontecorvo.

"E' scoraggiante - ha dichiarato l'amministratore unico Asia, Donato Madaro - continuare a registrare questi comportamenti che non solo danneggiano l'ambiente e mettono a repentaglio la salute dei cittadini ma rendono anche più oneroso il lavoro per l'Azienda. Come da protocollo abbiamo trasmesso tutte le segnalazioni alla polizia municipale che, attraverso le targhe, risalirà ai proprietari dei veicoli per comminare le multe. Mi sento di dover ringraziare il personale che è sempre attento nel visionare i filmati delle telecamere e solerte nella rimozione dei rifiuti illeciti. Invito anche i cittadini virtuosi a segnalare eventuali comportamenti errati ai quali dovessero assistere".