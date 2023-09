Volontariato: aziende sannite premiate da Croce Rossa Italiana "Il volontariato d'impresa svolge un impatto positivo e tangibile per la collettività"

Mercoledì 20 Settembre 2023, le aziende Texi Digital Printing Factory, Matter Economy S.R.L., Grafiche Iuorio S.N.C. e il Centro CeRICT scrl, riceveranno un riconoscimento da parte di Croce Rossa Italiana in merito al protocollo d’intesa che li vede impegnati a favorire il volontariato aziendale dei loro dipendenti nei confronti dell’Associazione. Il Volontariato d’impresa svolge un impatto positivo e tangibile per la collettività e, al contempo, consolida lo spirito di squadra tra i dipendenti delle aziende coinvolte. Pertanto, attraverso un’azione sinergica tra le parti, le stesse favoriranno e supporteranno la partecipazione attiva e concreta del proprio personale a sostegno delle attività di Croce Rossa Italiana Comitato di Benevento, in orario lavorativo, sostenendo la promozione del Volontariato aziendale e, in particolare, le attività relative alla raccolta e donazione sangue e alla diffusione della cultura della donazione e della coscienza trasfusionale. L’evento si terrà presso la "Fattoria Sociale Orto di Casa Betania" in Via Marco da Benevento 10.