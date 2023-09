Scuole: riapre Pacevecchia. Al via i lavori per la Bosco Lucarelli Procede il piano dell'amministrazione per mettere in sicurezza gli istituti di Benevento

Prima campanella, questa mattina, all'istituto scolastico del quartiere Pacevecchia a Benevento che, dopo quattro anni, è tornato ad ospitare i 120 bambini della scuola dell'infanzia e delle elementari.

“C'è stato qualcuno che ha ironizzato sulla mia scelta di chiudere le scuole e ha fortemente dubitato che queste strutture riaprissero invece oggi dimostriamo esattamente il contrario”. Rispedisce al mittente le critiche il sindaco di Benevento Clemente Mastella in occasione dell'inaugurazione dell'edificio interessato da importanti lavori per la messa in sicurezza.

“Oggi riconsegniamo l'edificio finalmente sicuro – prosegue il sindaco – e proseguiremo recuperandone altri. Faremo un po' di sacrifici ma è essenziale e necessario e continueremo anche per le altre perché tutti i bambini possano avere scuole sicure”.

I lavori eseguiti hanno consentito un adeguamento e consolidamento strutturale che - mediante pilastri d'acciaio utili ad assorbire eventuali azioni orizzontali anche di ordine sismico - ha permesso il raggiungimento dei parametri anti-scosse previsti dalla normativa vigente. La sostituzione degli infissi e della pavimentazione, l'adeguamento degli impianti e l'ammodernamento dei sistemi video e d'illuminazione consentiranno ai ragazzi, ai docenti e agli operatori scolastici di poter studiare e lavorare in un ambiente confortevole e sicuro.

Alla cerimonia inaugurale del nuovo istituto diretto da Edoardo Citarelli, tanti rappresentanti dell'amministrazione comunale e l'assessore ai lavori pubblici, Mario Pasquariello ha chiarito “Oggi teniamo fede ad un impegno preso con la comunità di Pacevecchia. Un risultato raggiunto lavorando freneticamente per portare avanti il pian dell'amministrazione Mastella che, da sette anni, proprio sulle scuole cittadine ha profuso il massimo impegno: abbiamo cominciato con lo screening delle diverse sedi, poi elaborato progetti per tutti i 19 istituti e pian piano li stiamo completando. Entro fine dicembre contiamo di restituire anche la scuola dell'infanzia di Cretarossa e la scuola Pietà”.

E poi, finalmente, la svolta per la scuola del Rione Libertà. “Nelle prossime settimane – aggiunge Pasquariello – prenderanno il via i lavori alla scuola Bosco Lucarelli perché è finalmente arrivato l'acconto per far partire il progetto finanziato dal Ministero per l'edificio e il prossimo anno il progetto più ambizioso: l'abbattimento e ricostruzione delle scuole Nicola Sala e Torre”.

“Finalmente il quartiere Pacevecchia ritrova la sua scuola” ha aggiunto il consigliere comunale Rosario Guerra. Mentre ai ragazzi anche il saluto del consigliere delegato all'Istruzione Francesco Farese.

Benedizione per tutta la comunità scolastica officiata dal parroco di Santa Maria della Pace don Teodoro Rapuano, poi finalmente tutti in classe per le prime lezioni nella nuova scuola.