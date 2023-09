Giornata nazionale per la "sicurezza delle cure e della persona assistita" Aderisce anche l'ospedale Fatebenefratelli di Benevento

L'Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento ha aderito alla Giornata Nazionale per la “Sicurezza delle cure e della persona assistita”. L'obiettivo dell'iniziativa, nata il 17 settembre del 2019, è quello di coinvolgere i pazienti e familiari-caregiver nei processi di cura che li coinvolgono per creare maggiore adesione e sinergia.

Da oggi – spiegano dal nosocomio sannita - sono disponibili alcuni punti informativi nella struttura sanitaria di viale Principe di Napoli, che potranno accogliere le richieste di informazione dell'utenza. “Si tratta – dichiara il Superiore Fra Lorenzo Gamos - di una importante occasione per richiamare l'attenzione di tutti gli operatori sanitari sul tema della sicurezza e dell'assistenza erogata regolarmente dall'ospedale, la condivisione di percorsi, pdta (percorso diagnostico terapeutico assistenziale) e procedure che, ovviamente non si esaurisce in una giornata, né in una settimana.

La direzione sanitaria ha predisposto i seguenti punti informativi che resteranno attivi da oggi e fino al 22 settembre: ufficio relazioni con il pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 13; servizio farmaceutico (Accesso al farmaco per la prosecuzione. Corretto uso dei farmaci). Da lunedì a venerdì dalle ore 11 alle ore 13; - servizio farmaceutico oncologia: da lunedì a giovedì dalle ore 12 alle ore 14; servizio psicologia: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13; dimissione protetta: direzione Sanitaria. Mercoledì dalle ore 14 alle ore 16; servizio dietetico: martedì e giovedì dalle ore 12 alle ore 14.