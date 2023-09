Tumori pediatrici, successo a Frasso Telesino per manifestazione "Pigiama Run" Raccolti fondi per Lilt e peluche per pneumologia pediatrica del Policlinico Umberto I

E' stato Frasso Telesino unico paese che ha ospitato la manifestazione "Pigiama Run", l'evento nazionale per la raccolta di fondi da destinare alla ricerca contro i tumori pediatrici. Iniziativa nel centro sannita nata da una semplice chiacchierata tra due amiche: Annagioia e Roberta.

Annagioia ha raccontato a Roberta della sua esperienza con la LILT (lega italiana per la lotta contro i tumori), in quanto da “migrante sanitaria” nel 2019 a causa della malattia di suo padre ha ricevuto un concreto aiuto dalla sede LILT con sede a Milano. Proprio in quegli anni la Pigiama Run muoveva i suoi primi passi.

Difatti, Annagioia, lo scorso anno, ha partecipato alla Pigiama Run di Benevento e con l'amica si era rammaricata del fatto che quest’anno nessun capoluogo di provincia campano avesse promosso l’iniziativa.

Così, Roberta presa a cuore la promessa fatta ad Annagioia, cioè quella di cercare di organizzare l’evento proprio a Frasso, ha deciso di proporre al direttivo della Pro Loco Frasso Telesino APS (di cui fa parte) di organizzare la manifestazione e, in brevissimo tempo, in modalità Anywhere, la Pro Loco ha messo in piedi l’evento.

Tante le persone che hanno partecipato alla manifestazione. Una realtà che ha superato di gran lunga le aspettative, 119 iscritti in meno di 10 giorni, per una raccolta di fondi pari a 2.070 euro. Così nella sera del 15 il cuore dei frassesi si è fatto sentire ancora una volta, la raccolta ha portato al raggiungimento di altri 937 euro, per una donazione totale pari a 3.007 euro. “Un traguardo importantissimo” commentano gli organizzatori. La somma è stata interamente devoluta alla LILT.

Non sono mancati i ringraziamenti a chi ha collaborato in qualsiasi modo possibile, donando tempo e gratuitamente, con musica e panini e alla realizzazione di scatoloni per raccogliere peluche donati dai bambini frassesi, destinati all’ambulatorio di pneumologia pediatrica del Policlinico Umberto I, di Roma.