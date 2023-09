Via libera alla costituzione del distretto diffuso del commercio 'Alto Sannio' Molinara ente capofila, ecco tutti i comuni coinvolti

Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, ha partecipato presso il Municipio di Molinara alla sottoscrizione dell’Atto Costitutivo del Distretto Diffuso del Commercio "Alto Sannio" con la partecipazione dei sindaci del nuovo organismo e dei rappresentanti degli Enti di partenariato.

Il Distretto, con ente capofila il Comune di Molinara, nasce secondo le disposizioni della Legge Regionale n. 7/ 2020, senza fini di lucro e si propone principalmente di dare piena attuazione al Programma di intervento del Distretto Diffuso del Commercio Alto Sannio, adottando tutte le iniziative di promozione e di marketing del Distretto al fine di generare attrattività e valorizzare le attività economiche presenti sul territorio di riferimento.

Con una rilevanza demografica di 55227 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2023), il Distretto è ubicato nel territorio dei Comuni di Apice, Baselice,Buonalbergo, Campolattaro, Castelvetere in Val Fortore, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Colle Sannita, Ginestra degli Schiavoni, Foiano di Val Fortore, Fragneto L’Abate, Fragneto Monforte, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pesco Sannita, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, Sant’Arcangelo Trimonte, San Marco dei Cavoti, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, e ha come partner la stessa Provincia, Unimpresa Interprovinciale di Benevento e Avellino, Confesercenti Provinciale Sannio, Azienda speciale consortile Fiera di Morcone e dell’Alto Tammaro.