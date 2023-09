Valle Telesina, Controlli, multe e denunce dei carabinieri in 21 comuni Tanti gli automobilisti multati per uso di cellulare, mancata copertura assicurativa e cinture

Sono stati 85 i veicoli controllati al pari di 150 persone durante i controlli dei carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita nell'ultimo fine settimana. Verifiche che hanno riguardato tutti i 21 Comuni di competenza, da Frasso Telesino a Morcone, al fine di prevenire i reati predatori ed il contrasto delle violazioni al Codice della Strada, il tutto attraverso mirati accertamenti ed un capillare controllo di tutte le vie di comunicazione con le provincie limitrofe.

In particolare: a Frasso Telesino i militari hanno controllato due veicoli che a seguito della verifica della documentazione, sono risultati sprovvisti di revisione ed assicurazione obbligatoria, pertanto ai conducenti, sanzioni per oltre 1.000 euro, sono state ritirate le patenti di guida, mentre i veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo; a Telese Terme, durante i controlli eseguiti con l’ausilio dell’etilometro, è stato posto l’alt ad un giovane neopatentato, risultato positivo all’acoltest e pertanto sanzionato per guida in stato di ebrezza alcolica; nello stesso centro, i militari hanno sorpreso un uomo alla guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa mentre un altro utente della strada, era alla guida di un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo che contestualmente è stato posto a sequestro.

Ed ancora: ad Amorosi sono stati denunciati due uomini ed una donna per lesioni personali, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento.

Nei restanti comuni, sono state elevate numerose contestazioni al Codice della Strada per un totale complessivo di circa 6mila euro le quali hanno comportato la decurtazione dei punti sulle relative patenti di guida dei conducenti. Tra le infrazioni più sanzionate vi è il mancato uso delle cinture di sicurezza e l’uso del telefono cellulare alla guida, infrazione questa che risulta essere una delle cause principali degli incidenti stradali.