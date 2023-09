"Giornata per la cura del creato", il focus di Anta e Unisannio Nell'aula convegni del Dipartimento Demm

“Giornata per la cura del creato – Laudato si'” - enciclica sulla cura della casa comune”. E' il convegno promosso dall'Anta (associazione nazionale per la Tutela dell'Ambiente) e l'Università degli Studi del Sannio, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Benevento. L'appuntamento è per martedì 26 settembre alle ore 9.30, nell'Aula Convegni del Dipartimento DEMM in via delle Puglie a Benevento.

La giornata si aprirà con i saluti di Gerardo Canfora, Rettore dell'Unisannio, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento e Giuseppe Pagliuca, Coordinatore ANTA Benevento.

Interverranno: Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento; Carmine Nardone, Accademico Ordinario dei Georgofili; Giuseppe Marotta, Docente e Pro Rettore Unisannio; Alessio Berni, Imprenditore e Coordinatore ANTA Regione Toscana. Concluderà il professor Ennio Maccari, Docente Università “La Sapienza” di Roma e Presidente Nazionale Anta.