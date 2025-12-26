A Benevento mostra a Casa Pisani dedicata a San Bartolomeo Un uomo senza inganno. Contemporanei per Bartolomeo

Domenica 28 dicembre, alle 18, verrà inaugurata la mostra “Un uomo senza inganno. Contemporanei per Bartolomeo”. La mostra, curata da Maurizio Cimino, si propone di coniugare Antico e Contemporaneo, unendo l’istanza della memoria e l’affondo nel presente. Consta di un prezioso nucleo di stampe d’epoca che si accompagna alle opere realizzate da autori d’oggi, appositamente per gli spazi di Casa Pisani, in un gioco voluto di sguardi e di corrispondenze, in un libero dialogo teso ad annullare la dimensione temporale e a stimolare la sensibilità dell’osservatore.

Gli autori invitati dal curatore sono Fabrizio de Cunto, Pierluigi Di Michele, Roberta Feoli, Giovanna Forgione, Alessandro Grimaldi, Michele Spina. Sono tutti artisti beneventani, a eccezione di Pierluigi Di Michele che è pescarese, ma legato per motivi personali alla città sannita. Ognuno ha interpretato la figura di san Bartolomeo, secondo le tecniche, i linguaggi, le poetiche propri di ciascuno. Ne è scaturita una riflessione che, partendo dall’apostolo, si è estesa ai temi della vulnerabilità del corpo, del confine tra esteriorità ed interiorità della persona. Gli autori hanno strappato la pelle e messo a nudo anche se stessi, senza inganno.

La mostra resterà aperta tutti i giorni fino al 5 gennaio 2026, ad eccezione di mercoledì 31 dicembre e di giovedì 1° gennaio, e sarà visitabile dalle ore 18 alle 20.