"Ecocardiografia da stress e studio del flusso coronarico" Il corso presso la sala convegni del Fatebenefratelli di Benevento

La sala convegni dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento ospiterà nei giorni 22 e 23 settembre 2023, a partire dalle ore 9, un corso teorico pratico sull’ecocardiografia da stress e la valutazione del flusso coronarico.

“Dal 2013 – evidenziano dal nosocomio sannita - questo appuntamento annovera come relatori i maggiori esperti italiani di ecocardiografia da stress tra cui il prof. Eugenio Picano del CNR di PISA, con il quale la Cardiologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento vanta una lunga collaborazione. Il corso, che vedrà come discenti cardiologi provenienti da ogni parte d’Italia, si articola in una parte teorica ed una pratica che consentirà ai cardiologi partecipanti di apprezzare i risultati in tempo reale degli esami da stress a pazienti ricoverati. L'Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Beneventodiretta da Prof. Bruno Villari ha investito da molti anni nell’ecocardiografia da stress, rendendola uno dei primi centri italiani per numero di esami eseguiti.

Inoltre, il dott. Quirino Ciampi è investigatore principale di uno studio internazionale, nato da una idea del prof. Eugenio Picano che è ha strutturato il progetto (Stress Echo 2030) che coinvolge 55 centri di 18 Nazioni in tutto il mondo, e che ha consentito di reclutare e studiare quasi 15mila pazienti”.