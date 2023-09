Imu, c'è tempo fino al 28 per fruire dei benefici del ravvedimento operoso Serluca: "Sarà possibile inviare dichiarazione entro il 28 settembre"

"I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione Imu entro il termine del 30 giugno 2023 hanno la possibilità di ravvedersi inviandola entro il 28 settembre 2023. In questo modo eviteranno di incorrere nella sanzione in misura piena per omessa presentazione". E' quanto rende noto l'assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca.

“Trasmettendo la dichiarazione entro il 28 settembre si beneficia del ravvedimento operoso che prevede la riduzione a un decimo della sanzione ordinaria", specifica Serluca.

"Si ricorda che quest'anno la dichiarazione Imu deve includere le variazioni intervenute sia nel 2022 che nel 2021, a seguito della proroga disposta dal Dl 198/2022”, conclude l'assessore alle Finanze.